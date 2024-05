Imprezy i atrakcje przygotowane z okazji Dnia Dziecka w Szczecinie

Dzień Dziecka to wyjątkowo radosne święto. Z tej okazji różne instytucje w Szczecinie przygotowały specjalne atrakcje dla najmłodszych

Strażak Sam w Galerii Turzyn 1 czerwca atmosfera w Galerii Turzyn będzie naprawdę gorąca. Centrum odwiedzi Strażak Sam, jeden z ulubionych bohaterów seriali dla dzieci. Razem z nim maluchy wyruszą w niezwykłą podróż. Po drodze czeka ich doskonała zabawa oraz wiele wymagających sprytu i odwagi zadań. Na dzieci będzie czekał bohater popularnej brytyjskiej kreskówki oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i ich wóz. W strażackim miasteczku gwarantujemy wiele atrakcji, w tym kierowanie wozem strażackim, naukę numerów alarmowych oraz konkursy z nagrodami. Wstęp wolny.

1 czerwca, godz. 12-18, Galeria Turzyn. Loteria fantowa i inne atrakcje Fundacji Kamienica1 z okazji Dnia Dziecka 2024 Fundacja Kamienica zaprasza do skorzystania z kilku różnych atrakcji, które przygotowała z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w godzinach 13:00 - 17:00 na Jasnych Błoniach. To kolejna szansa w tym roku, aby spędzić czas aktywnie, z pasją i z uśmiechem na świeżym powietrzu.

Fikuśny Dzień Dziecka Fikuśny Dzień Dziecka, czyli uczta literacko-plastyczna w Różanym Ogrodzie Sztuki. Będzie można poczytać z Ciocią Fiką i rysować oraz malować podczas warsztatów „Pa Taj Taj” z Panią Kredką. A wszystko to w magicznym świecie ukochanych zwierząt. W programie również spotkanie autorskie z Sylwią Stano, przewodniczką po Kampinowskim Parku Narodowym, autorką książek dla dzieci, która przyjaźni się z kucykami na co dzień. Dzień Dziecka w Kaskadzie Galeria Kaskada zaprasza najmłodszych do zabawy! Do 8 czerwca w Kaskadzie zobaczyć można interaktywną wystawę Playmobil, która przeniesie dzieci do trzech niezwykłych światów: Świata Piratów, Świata Rycerzy i Księżniczek oraz Świata City Life. Poza ekspozycją na najmłodszych czeka również konkurs oraz magiczne pokazy czarnoksiężnika. 1 czerwca, godz. 11, Galeria Kaskada.

Dzień Dziecka w Przecławiu W programie wydarzenia wiele atrakcji i animacji dla dzieci. Impreza rozpocznie się o godz. 11:00 i trwać będzie do 16:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W jej trakcie dzieci będą mogły wziąć udział w zabawach z animatorem, skorzystać z dmuchanych placów zabaw, a także odwiedzić punkt z artystycznym malowaniem twarzy, zaplataniem kolorowych warkoczyków i bajkowymi tatuażami. W strefie rekreacyjnej na uczestników czekać będą aktywności sportowe: pokazy sztuczek piłkarskich, mini turniej piłki nożnej oraz trening tenisa, prowadzone przez profesjonalistów z Akademii Sportowych Talentów i AP Kontra.

Dzień Dziecka na Zamku Interaktywne przedstawienia, animacje, koncerty, gry i konkursy czy wspólna nauka tańca - to tylko część atrakcji, jakie czekać będą na najmłodszych na Dużym Dziedzińcu Zamku. Dziedziniec Menniczy (mały) zamieni się w dmuchany plac zabaw. Dodatkowo w strefie kreatywnego dziecka będzie można tworzyć przypinki i gipsowe figurki. W programie także zabawy z bańkami mydlanymi i chustą Klanza oraz malowanie twarzy. Godz. 11:00-16:00, Duży Dziedziniec, wstęp wolny. Tydzień Dziecka w Krzemieniu Dom Kultury "Krzemień" w Szczecinie serdecznie zaprasza na niezapomnianą przygodę podczas "Tygodnia Dziecka", który odbędzie się w dniach od 1 do 8 czerwca 2024. To nie tylko tydzień – to prawdziwa karuzela radości, kreatywności i niespodzianek, która zatrzymuje się w każdym dniu na innej stacji pełnej niezwykłych atrakcji. 1.06 Kinowy Dzień Dziecka

2.06 Kulinarny Dzień Dziecka

3.06 Muzyczny Dzień Dziecka

4.06 Architektoniczny Dzień Dziecka

5.06 Teatralny Dzień Dziecka

6.06 Książkowy Dzień Dziecka

7.06 Pieskowy Dzień Dziecka

8.06 Wielki Finał Dnia Dziecka

BRZDĄC 2024 - Dzień Dziecka 1 czerwca po raz kolejny odbędzie się ceremonia wręczenia nagrody BRZDĄC, statuetki przyznawanej od ponad 30 lat dla pełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Szczecina za szczególne zasługi na rzecz dzieci. Godz. 13-17, Jasne Błonia. Dzień Dziecka w Ogrodach Śródmieście 13:00 - 15:00 - wesołe animacje ze Stowarzyszeniem Mi-Gracja oraz malowanie twarzy, modelowanie balonów, kolaże ze starych gazet i gry planszowe z Gagatki - logopeda Olga Konieczna.

15:00 -16:00 - karaoke z Chórem Dziewczęcym Polka. Wymagane są wcześniejsze zapisy za pośrednictwem fanpage'a chóru.

16:00 - 17:30/18:00 - warsztaty taneczne oraz pokaz gry na afrykańskich bębnach, które poprowadzą aktorzy Teatru Współczesnego - Adrianna Janowska-Moniuszko i Paweł Sasim. Magiczny Dzień Dziecka z Gwiazdami Światowej Iluzji Niesamowite, magiczne show artystów z międzynarodowej, słynnej na całym świecie grupy Champions of Illusion, przygotowane specjalnie z okazji Dnia Dziecka, gdzie triki i sztuczki znane dotąd z ekranu telewizora, staną się rzeczywistością i będą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mnóstwo komicznych sytuacji, pełna interakcja z publicznością, choreografia, muzyka oraz wykonanie na miarę wielkiego spektaklu teatralnego. 1 czerwca o godz. 19.30 na scenie Teatru Letniego w Szczecinie.

Dzień Dziecka z koleją W sobotę na dworcu głównym PKP, na peronie 1. masa atrakcji dla miłośników kolei. Z okazji Dnia Dziecka zaplanowano tu wystawę lokomotyw i przejażdżki ręcznymi drezynami. Lokomotywy będzie można zwiedzać, każdy chętny będzie mógł wejść i usiąść w kabinie maszynisty. Do dyspozycji odwiedzających będą EZT Impuls, a także tabor PKP Intercity – lokomotywa plus wagony oraz lokomotywy przewoźników towarowych. Z kolei Straż Ochrony Kolei udostępni swój operacyjny samochód, który na co dzień patroluje i monitoruje teren kolejowy za pomocą kamer. Na dzieci będą też czekały kolejowe gadżety. Wydarzenie w godz. 10:00-16:00. Wstęp wolny.

