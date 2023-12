Hotele nad zachodniopomorskim morzem nawet zimą często pękają w szwach

Jej zdaniem ta całoroczna atrakcyjność pasa nadmorskiego to efekt wielu lat pracy.

Przedstawiciele sektora turystycznego przyznają, że sytuacja na rynku jest obecnie zmienna, ale wiele wskazuje na to, że grudzień 2023 będzie lepszy niż grudzień 2022.

- To jest bardzo niecodzienna sytuacja. Od 15 listopada do 15 grudnia ruch w hotelach był wręcz śladowy. W ostatnich dniach za to zainteresowanie gigantycznie wzrosło. Świąteczny weekend i tydzień po nim mamy właściwie wyprzedany. Sprzedaż imprezy sylwestrowej to jest ok. 70 proc., ale na pewno po świętach pojawią się kolejne zamówienia. Liczba rezerwacji na I kwartał roku 2024 jest o ponad 20 proc. wyższa niż przed rokiem – mówi Magdalena Ziętek, dyrektor generalny w hotelu Dune Beach Resort w Mielnie.