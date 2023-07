Holter od studentów dla młodych pacjentów szpitala "Zdroje"

Oddział Kardiologii Dziecięcej szpitala "Zdroje" każdego roku diagnozuje i leczy około tysiąca noworodków, dzieci i młodzieży z chorobami układu krążenia, m.in. z wadami serca – przed i po leczeniu operacyjnym, z zaburzeniami rytmu serca, chorobami zapalnymi mięśnia sercowego i osierdzia czy guzami tego narządu. Specjaliści zajmują się także diagnostyką omdleń oraz diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego u młodych pacjentów.

- Chcieliśmy pomóc małym pacjentom ze szpitala „Zdroje - powiedział podczas przekazania urządzenia Marcin Szczepanik, członek Stowarzyszenia. - Otrzymaliśmy informację, że jest potrzeba zakupu holtera ciśnieniowego i oto jest. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt często wykorzystywany, ale to ważne, że gdy specjaliści będą go potrzebowali, będą go mieli do dyspozycji.