Hołowczyc i Kurzeja: w Baja Poland nie ma na nich mocnych

Niektóre dyscypliny, czy imprezy, są wręcz zdominowane przez konkretnych sportowców. Tak jest w przypadku rajdu Columna Medica Baja Poland. Wydarzenie odbyło się w naszym regionie już po 15. , a po raz 9. zwyciężył w nim Krzysztof Hołowczyc. Od kilku lat jeździ z pilotem Łukaszem Kurzeją i także z nim po raz wtóry świętuje w Szczecinie. Załoga startuje w aucie MINI John Cooper Works Rally, które jak się okazuje, jest coraz szczęśliwsze dla uczestników naszego rajdu.

Sama impreza ma jedną z najwyższych rang w świecie rajdów samochodów terenowych - to runda Pucharu Świata FIA, więc można na bezdrożach Szczecina, Dobrej i Drawska walczyć o punkty to najcenniejszego rankingu. Stąd również możliwość podziwiania przez kibiców kierowców ze wszystkich zakątków świata, do tego czołowych.

Załoga Krzysztof Hołowczyc-Łukasz Kurzeja była najszybsza w piątkowym prologu, który odbywa się na Krzekowie (długość odcinka 6 kilometrów). 8,2 s więcej na dotarcie do mety potrzebowali Michał i Julita Małuszyńscy, w bliźniaczej konstrukcji. Podium uzupełniła brazylijsko-portugalska załoga Cristiano de Sousa Batista i Fausto Miguel de Almeida da Mota (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo RR).