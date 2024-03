Hit rundy na Stołczyńskiej: Świt podejmuje Elanę. To może być mecz o awans

W środku tygodnia Vineta Wolin nie wykorzystała okazji do wskoczenia na podium III ligi piłkarskiej. Przegrała u siebie w zaległym meczu z Notecią Czarnków 1:2. Spotkanie odbyło się w Wolinie, a zaległość odrabiana była z 18 kolejki III ligi. Vineta spotkanie zaczęła dobrze, już w 7 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Jakuba Maszki. Do przerwy goście wyrównali, a w 56 minucie trafili na miarę zwycięstwa. Vineta jest na 4. miejscu w tabeli i traci do lidera 16 oczek.

Oczy wielu będą zwrócone w sobotę na lidera. Świt Szczecin pewnie zmierza w tym sezonie po awans do II ligi, a rundę wiosenną zaczął od trzech zwycięstw z rzędu. W sobotę o godz. 15 podejmie Elanę Toruń, będzie to mecz na szczycie, gdyż rywale są wiceliderem III ligi i zrobią wszystko, by w Skolwinie wygrać.

Pędzący po awans do II ligi Świt potrzebuje modernizacji swojego stadionu. Rozbudowa obiektu to konieczny krok w kierunku uzyskania licencji na grę w II lidze. Wymogi PZPN mówią o konieczności postawienia nowej trybuny, która pomieści co najmniej 900 osób (250 miejsc zadaszonych). Przyszły wykonawca będzie miał miesiąc od zawarcia umowy na wybudowanie utwardzonego podłoża tymczasowej trybuny.

Obok tego trwają prace projektowe dotyczące docelowej przebudowy obiektu przy ul. Stołczyńskiej.