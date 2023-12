Historia i pokaz mody wojennej w Książnicy Pomorskiej

To kolejne spotkanie przy kawie i słodkościach, które zorganizowało Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne "Pomerania". Tym razem towarzystwo "Pomerania" zaprosiło Olgę Dąbkiewicz, animatorkę kultury retro na Pomorzu Zachodnim, modelkę retro, vintage, organizatorkę pokazów mody retro.

W trakcie spotkania Olga Dąbkiewicz omówiła modę wojenną kobiet, która panowała w latach 40. XX wieku w Polsce, a także w innych krajach europejskich. Zwróciła uwagę na elementy garderoby, kolory oraz fasony, które były uwielbiane przez kobiety z tego okresu. Nawiązała również do make-upu i fryzur, które były nieodzownymi elementami tej epoki.

- Prezentujemy odzież z tego okresu - trzy suknie, w tym jedna wieczorowa. Do tego torba lekarska, kapelusz słomkowy, torebki, w tym jedna gobelinowa, biżuteria, m.in. szarotki austriackie i żurnal z lat 40. - mówi Olga Dąbkiewicz. - W latach 40. w modzie dominowały minimalizm, prostota i elegancja. To była trudna epoka, bo to był czas wojny, kiedy ograniczony był dostęp do wysokogatunkowych materiałów, panie często korzystały z funkcji recyclingowej.