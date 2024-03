Gryfice: Rozpoznał mężczyznę, który go pobił i okradł. Jest akt oskarżenia

Do przestępstwa doszło w późnych godzinach wieczornych 23 września 2023 r. przy ul. Wałowej w Gryficach.

Pokrzywdzony siedział na murku w okolicach Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i pił piwo.

- W pewnym momencie, sprawca przechodząc obok pokrzywdzonego zadał mu cios pięścią w twarz, po czym oddalił się na kilkanaście metrów - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

To był początek przestępstwa, które prokuratura zakwalifikowała jako rozbój. Podejrzany wrócił na miejsce i zaczął zadawać pokrzywdzonemu kolejne ciosy, a gdy ten upadł na ziemię, kopał go po całym ciele. Sprawca rozsypał przedmioty z torby ofiary, zabrał telefon komórkowy oraz 5000 koron duńskich i odszedł.

- Pokrzywdzony w wyniku zadanych ciosów doznał lekkich obrażeń twarzy. Po zgłoszeniu się na policję i okazaniu mu wizerunków rozpoznał sprawcę rozboju, który został zatrzymany. W jego posiadaniu ujawniono telefon należący do pokrzywdzonego - dodaje prokurator.

Podejrzany trafił do aresztu. Przyznał się do winy. Nie był do tej pory karany. Za rozbój grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.