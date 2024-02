Grupa Azoty Chemik Police odpadł z Pucharu Polski. Pozostaje mu walka o mistrzostwo Polski

Rysice były skuteczniejsze, pewniejsze w decyzjach i w końcówce prowadziły 20:17. Wydawało się, że wystarczy grać punkt za punkt, ale to siatkówka kobiet. Zrobił się remis 21:21 i wtedy miała miejsce kontrowersyjna sytuacja. Seliha Sahin zaatakowała w kontrze, nadziała się na blok. Piłka wyszła na aut, ale sędzia nie był pewny. Sytuacja była analizowana i arbitrzy dostrzegli, że piłka mogła zahaczyć o turecką przyjmującą. Powtórki - nie dawały takiej pewności. Sędziowie punkt przyznali Rysicom, a policzanki próbowały wymusić zmianę decyzji. Nic nie osiągnęły, a trzy kolejne akcje zepsuły.

Zagrały dwa mocne zespoły, które dobrze się znają i wiedzą, że zwycięstwa w bezpośrednich meczach smakują wyjątkowo. Pierwszy set był wyrównany i prowadzony falami. Ale to Rysice uciekały, a Chemik gonił. W połowie seta było 14:10 dla rzeszowianek, po czym na zagrywkę poszła Agnieszka Korneluk, dobrze zaczął funkcjonować blok i Chemik objął prowadzenie 15:14. Ale nie dał rady powiększyć swojej przewagi.

Drugi set to pełna kontrola Rysic i pewna wygrana. Trzeci - odwrócone role. Chemik prowadził, budował przewagę i doprowadził do czwartego seta. W nim niby próbował walczyć, ale brakowało koncentracji, skuteczności, zawodniczki, która pociągnęłaby grę. Rysice wygrały i mogły cieszyć się z awansu do turnieju finałowego o Puchar Polski (połowa marca w Nysie). Możliwe, że zdobędą trofeum, które Chemik chciał obronić.

PGE Rysice Rzeszów – Grupa Azoty Chemik Police 3:1

Sety: 25:22, 25:18, 19:25, 25:20.

Rysice: Kalandadze (20), Orvosova (16), Coneo (12), Centka (9), Wenerska (4), Jurczyk (3) oraz Szczygłowska (libero) - Obiała (2), Kowalska (1), Makarowska-Kulej, Szlagowska.

Chemik: Inneh-Varga (14), Łukasik (13), Korneluk (13), Wasilewska (8), Fedusio (5), Kowalewska (1) oraz Grajber-Nowakowska (libero) - Mędrzyk (17), Pierzchała (1), Sahin, Ding.