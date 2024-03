Grupa Azoty Chemik Police finiszował tak, jak rozpoczynał sezon

W Chemiku problemy finansowe, niepewność jutra, ale zespół pojechał do Kalisza zmobilizowany i pokazał to na parkiecie. Wygrał 3:0 w każdym z setów kontrolując sytuację, choć zawodniczki MKS starały się mocno urwać choćby jedną partię. Ewentualna strata punktów – nie miała by znaczenia dla układu sił w tabeli, ale wizerunkowo kiepsko by świadczyła o policzankach. Tego drużyna uniknęła.

Chemik dobrze grał bokiem, a w połowie każdego z setów włączał drugi bieg i odjeżdżał punktowo rywalkom. MVP spotkania wybrano rozgrywającą Chemika Marlenę Kowalewską, która nie tylko dobrze czytała grę obronną przeciwniczek, ale też nieźle prezentowała się na zagrywce.

Za Chemikiem 22 spotkania rundy zasadniczej. 16 razy policzanki wygrywały mecze 3:0. Zanotowały 20 zwycięstw, zgromadziły 60 punktów. Co trzeba podkreślić – wygrały wszystkie spotkania wyjazdowe. Dwa mecze Chemik przegrał. Z ŁKS Łódź jesienią 2:3 i niedawno z Radomką Radom 2:3. Wyjazd do Rzeszowa oraz domowy mecz z BKS Bielsko też kończyły się po tie-breakach, ale te dwa mecze były wygrane.