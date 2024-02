"Gmina Police" promowała kandydata na radnego. Przeprosiła za błąd, ale niesmak pozostał

- Profil "Gmina Police"na FB, który łamiąc prawo wyborcze, promował profil kandydata na radnego, po mojej zdecydowanej interwencji, przyznał się do błędu, skasował udostępnienie i przeprosił. I Fajnie, ALE!!! Przeprosiny to jedno, a profesjonalizm to drugie. Cóż z tego, że post usunięto, skoro nadal pod profilem kandydata jest polubienie strony "Gmina Police", a w polubieniach Gminy Police nadal znajduje się profil kandydata. Czy w tej naszej gminie Naprawdę nie ma nikogo kto, choć odrobinę by ogarniał social media? - skomentował Grzegorz Ufniarz.