Gilles-Arnaud Bailly zagra w Invest in Szczecin Open. Dostał dziką kartę

Turniej Invest in Szczecin Open rozpocznie się w niedzielę – 10 września – eliminacjami (wstęp na korty – na mecze eliminacyjne - bezpłatny). Dzień później ruszy turniej główny. Pula nagród wynosi 150 tys. dolarów, a najlepszy zawodnik ma otrzymać ponad 100 punktów do rankingu ATP. Dla wielu graczy z pierwszej setki rankingu ATP to wystarczający argument, by do Szczecina przyjechać i powalczyć. Ostateczną listę uczestników będziemy znać w niedzielę.

Już tydzień temu dyrektor turnieju Krzysztof Bobala poinformował, że dzikie karty otrzymali utalentowani Polacy – Daniel Michalski oraz Maks Kaśnikowski. Nie będą to debiutanci, bo grali choćby w poprzednim roku, więc jest szansa na jakieś niespodzianki przy szczęśliwym losowaniu.

Z decyzją o przyznaniu ostatniej dzikiej karty organizatorzy wstrzymali się o kilka dni. Liczyli, że ktoś się zgłosi w ostatnich chwili lub kogoś znanego do tego przekonają. Ostatecznie wybór jest bardzo interesujący.