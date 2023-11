Giełda Pracy dla studentów na Uniwersytecie Szczecińskim [ZDJĘCIA]

Podczas wydarzenia można było spotkać się z przedstawicielami różnych firm i instytucji. Bezpośredni kontakt to doskonała okazja do tego, aby poznać rynek pracy, pracodawców i ich oczekiwania względem umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy, ale także oferty pracy, staży i praktyk.

- Jest to wydarzenie wyjątkowe dla gospodarki, dla studentów, ale przede wszystkim dla firm działających w naszym regionie, z którymi zacieśniamy współpracę - mówi prof. Waldemar Tarczyński, rektor US.

Uczestnicy Giełdy Pracy mogli skorzystać także z porad ekspertów takich instytucji jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

- Rozważam staż, a potem może stałe zatrudnienie w Galan Logistics - mówi Julia, studentka logistyki. - Na razie bardziej interesuje mnie staż, ponieważ jeszcze studiuję i trudno by mi było połączyć studia ze stałą pracą.

Jedną z atrakcji dla osób poszukujących pracy był rozdawany bezpłatnie katalog pracodawców, w którym można znaleźć opisy firm biorących udział w wydarzeniu.