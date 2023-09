Futsal Szczecin rozpoczyna sezon. Są wzmocnienia z Ameryki Południowej

- Duża zamiana na ławce trenerskiej. Miłosza Kocota zastąpił Roman Smirnov i nasza gra na początku sezonu zweryfikuje to, co zmieniło się na lepsze - mówi kapitan Futsal Szczecin, Łukasz Kubicki. - To zupełnie dwa różne typy szkoleniowców. Dwa style prowadzenia zespołu czy treningów. Pierwsze mecze pokażą, czy jest to skuteczne.

Kluczem dla prezesa Futsal Szczecin, Pawła Płuciennika, było utrzymanie trzonu zespołu. A o kilku zawodników znowu biły się mocniejsze i bogatsze kluby. Ostatecznie z drużyną pożegnali się tylko Konrad Żebrowski, Szymon Jakubowski oraz Nikola Bitsadze. Szkoda zwłaszcza tego pierwszego, który był bardzo ważną postacią w zespole w ostatnich latach. Pozostali w klubie Radosław Janukiewicz, Karol Ława, Łukasz Kubicki, Mateusz Gepert, Dmytro Rybitskyi, Vitalii Pankratii, Igor Bakishau, Daniel Maćkiewicz i Bartosz Sobinek. Nowe twarze to Damian Kęmpiński, Daniel Szklarz, Przemysław Rudziński, Alex Tijewski, Artem Ivanenko, Vladyslav Kushnir oraz Maksym Krutin. Futsal Szczecin zakontraktował również dwóch latynoskich zawodników.