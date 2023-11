Futsal Szczecin gości „Czerwone Diabły”. Jak pokonać lidera?

Red Devils to zespół, który przez ostatnie 15 lat miał stałe miejsce w Futsal Ekstraklasie. Tylko trzykrotnie zdarzyło się, że ta ekipa zaliczyła spadek do I ligi. I tak stało się też w ostatnich rozgrywkach. Od początku więc tegorocznych zmagań na zapleczu ekstraklasy stało się jasnym, że Red Devils będą chcieli szybko wrócić do elity. I są na najlepszej drodze do tego - po ośmiu kolejkach liderują tabeli z 21 punktami (7 zwycięstw, 1 porażka).

Jeszcze kilka tygodni temu to Futsal Szczecin był liderem tabeli z perfekcyjnym bilansem. W drużynie zaczęły się jednak kłopoty kadrowe, problemy z urazami i forma szczecinian została zachwiana. W lidze nie wygrali już od prawie miesiąca. Tydzień temu pauzowali, przełożyli swój mecz z Helios Bonito Białystok na 10 grudnia. Mimo rozegrania jednego meczu mniej, szczecinianie zajmują niezłą 5. lokatę w gr. północnej. O awans w tym sezonie jeszcze chyba walczyć nie będą, ale sam zespół robi z każdym sezonem postęp. Mecz z Red Devils będzie na pewno małym wyznacznikiem tego, o co w tym sezonie Futsal Szczecin może rywalizować ostatecznie.