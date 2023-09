Fundacja Pełna Ciepła: wspiera w rozwoju, edukuje

Statutowa działalność Fundacji oscyluje wokół zdrowia psychicznego najmłodszych i dorosłych. - Organizujemy konferencje dotyczące depresji, edukujemy jak poważną chorobą jest depresja i dlaczego warto o niej mówić - mówi Katarzyna Rogoźnicka. - Edukujemy, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne i że nie wolno go zaniedbywać. Zapraszamy do naszych działań także pracodawców, by uświadamiać ich, jak rozmawiać z pracownikami o problemach natury psychicznej. Naszym zdaniem to niezwykle ważne, by edukować i uświadamiać, że nie należy wstydzić się trudności psychicznych.

Zdaniem Fundacji zdrowie psychiczne w Polsce to niestety ciągle temat tabu. W świetle ostatnich lat, kiedy zarówno dzieci, jak i dorośli borykają się z problemem depresji, zaburzeń nastroju itd. jest to sprawa, która wymaga szerokiego omawiania, edukowania.

Te ambitne cele fundacja realizuje przez organizację wydarzeń takich jak na przykład Konferencja NATURALNIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM (29.08.2023 w Ogrodach Śródmieście).