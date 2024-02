Foka szara wyleguje się koło wiatraka w Świnoujściu. Turyści zachwyceni, jest apel Błękitnego Patrolu

- Foka od kilku dni wychodzi na falochron zachodni i wyleguje się na słoneczku - mówi Jarosław jarecki, świnoujścianin, któremu udało się uchwycić zwierzę swoim aparatem. Jego zdjęcia foki robią w sieci furorę, a ludzie dopytują, gdzie i kiedy można fokę zobaczyć.

Tu jednak do akcji wkracza Błękitny Patrol WWF, który apeluje, aby nie niepokoić foki. - Od tygodnia jesteśmy w Świnoujściu regularnie - mówi nam Michał Karuse, operator telefonu patrolowego. - To samiec foki szarej i na ten moment możemy powiedzieć, że jest w dobrym stanie. Codziennie znika z tego miejsca i pojawia się zwykle w godzinach popołudniowych. Niestety wybrał sobie miejsce, gdzie dużo ludzi spaceruje stąd nasza wielka prośba, aby się do niego nie zbliżać - dodaje Michał Krause.

Jak mówi, chęć zrobienia zdjęcia foce z bliska czy podejście do niej może być uznane za wykroczenie, bo to zwierzę chronione.