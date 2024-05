Flota Świnoujście pozostaje w III lidze. Pomogła jej Olimpia

Gdyby Olimpia straciła punkty – spadłaby do III ligi, podobnie jak Lech II Poznań. A to by oznaczało, że z III ligi polecą nie trzy zespoły, ale aż pięć, a Flota zajmuje właśnie tę piątą od końca pozycję. Na szczęście Olimpia wygrała, pozostaje w II lidze, a świnoujścianie do swojego meczu z Cartusią Kartuzy przystąpili bez nożna na gardle.

W pierwszej połowie mieli przewagę, ale zdobyli tylko jednego gola. W 34. minucie trafił Maciej Badowski. Po przerwie gra się wyrównała, a w 65. minucie goście wyrównali po rzucie karnym. Ten remis oznaczał, że dystans nad 15. w tabeli Stolemem Gniewino urósł do 7 punktów i Flota nie będzie już niżej w tabeli. Może się cieszyć z utrzymania.

Pozostałe nasze zespoły bez zwycięstwa w sobotę. Błękitni Stargard przegrali w Gdańsku i była to ich druga porażka wiosną z rzędu (tak złej serii nie mieli), Vineta Wolin poległa w Środzie Wlkp., choć na początku spotkania objęła prowadzenie, a Pogoń II Szczecin tylko zremisowała na boisku Unii Solec Kujawski.