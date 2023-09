Federico Coria zwycięzcą turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open

Kopriva też imponował. Trzy z czterech spotkań zakończył w dwóch setach, ale przede wszystkim nie zmęczył się w sobotnim półfinale. Jego przeciwnik po przegraniu siedmiu gemów z rzędu poddał rywalizację. To mogło być atutem 26-latka.

Przed rozpoczęciem rywalizacji to właśnie w Corii trzeba było upatrywać faworyta. Po pierwsze, bo to 31-letni tenisista, który w rankingu ATP zajmował 96. pozycję, a na zawodowych kortach gra od 13 lat. Jego trenerem jest Carlos Berlocq, który w Szczecinie grał dwukrotnie, więc mógł mieć dodatkowe wskazówki dla swojego zawodnika. Podczas tegorocznego turnieju w Szczecinie Coria miał trudne początki, ale z każdym spotkaniem prezentował coraz lepszą dyspozycję.

W drugim secie długo było podobnie. Argentyńczyk był skupiony, miał pomysł na rywala i nie było widać problemów fizycznych. Prowadził 5:2, a przy stanie 5:3 miał trzy meczbole, ale Kopriva uratował się. Zaczął zmuszać przeciwnika, by przejmował więcej inicjatywy, a to wymusiło błędy. Czech doprowadził do remisu i o wszystkim decydował tie-break.

W nim Kopriva prowadził 4:3, ale po dłuższej wymianie był remis 4:4. Po chwili Czech miał piłkę nad siatką i normalnie skończyłby 10/10 takich sytuacji, ale w niedzielę trafił w siatkę. Coria objął prowadzenie 5:4 i po chwili wykorzystał kolejne dwa niewymuszone błędy Czecha. Wygrał tie-breaka do 4, a całe spotkanie 6:1 i 7:6 (4).

Za zwycięstwo Coria otrzymał czek na 19 650 euro, a Czech na 11 570. Punktowo – 125 dla najlepszego i 75 dla finalisty. Obaj zanotują kolejny skok w rankingu ATP.