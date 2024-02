Fantastyczne przebrania. Wielbiciele cosplayów spotkali się w szczecińskim "Słowianinie" [ZDJĘCIA]

- Od samego początku oglądania "Gry o Tron" fascynował mnie ród Targaryenów. Wśród wszystkich rodów właśnie ten był uważany, za najbliższy Bogom. Są to ludzie silni, którzy są z natury porywczy, pragną krwi, zemsty i są piekielnie inteligentni - opowiada Natalia Misiura. - Jedna z bohaterek Daenerys przez lata swojej wędrówki na wygnaniu krok po kroku zdobywała władzę w imponujący sposób. W wieku 15 lat nie miała nic, kilka lat później armię Nieskalanych i Dothraków, trzy smoki i podbite kraje za Wąskim Morzem. Postacie kobiece w tej serii budzą respekt i podziw. W tym roku również wybieram się do Dumbrownika, gdzie jest stała wystawa eksponatów użytych do serialu Gry o Tron. To moje skromne marzenie wejść do tego obiektu przebraną za Daenerys Targaryen i oglądać wszystkie obiekty, które były użyte w tym niezwykłym serialu.