FAME Friday Arena 2 w Szczecinie już dzisiaj. W Netto Arenie odbyło się oficjalne ważenie zawodników przed galą [ZDJĘCIA]

Karta walk FAME MMA Friday Arena 2 to jedenaście pojedynków podzielonych na różne formuły. Pięć z nich to klasyczne MMA, pięć to K-1 w małych rękawicach oraz jedna na zasadach bokserskich bez limitu czasowego. W niej zmierzy się Kacper "Crusher" Błoński oraz Daniel "Ostry" Ostaszewski. Jedynym starciem kobiet będzie pojedynek debiutującej "Brylantynki" z doświadczoną we freakach "Fagatą". Walka wieczoru to zaś rewanżowe starcie "Boxdela" z Pawłem Jóźwiakiem.