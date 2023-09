Piotr Lisek w piątek zadebiutuje w sportach walki na gali FAME MMA

Jeszcze w sierpniu Piotr Lisek (OSOT Szczecin) startował w Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Zajął 9. miejsce w konkursie tyczkarzy. Zaraz po imprezie zrobiło się wokół niego bardzo głośno, bo ogłosił swój start w FAME MMA, czyli federacji specjalizującej się w galach freak show fight (walczą celebryci czy sportowcy o różnej skali umiejętności czy warunków fizycznych).

- Czeka mnie fajna przygoda. Wiem, jakie są komentarze, że robię to dla pieniędzy. Za tym idą pieniądze i ja tego nie ukrywam. Wszystko robię, by odblokować swoją głowę, zaspokoić lisi głód emocji. Ale po walce wracam do treningów tyczkarskich. Ani myślę porzucać skoków – tłumaczył.

Przeciwnikiem Liska będzie 50-letni „Daro Lew”, czyli Dariusz Kaźmierczuk. Dla Liska będzie to debiut w klatce, a rywal ma już na koncie 16 pojedynków. Wygrał tylko 3. Tyczkarz od kilku tygodni szykuje się do występu.