Fabian Urbański zapisał się w historii polskiego boksu i... wrócił do szkoły [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Nasi reprezentanci zdobywali medale na międzynarodowych imprezach, ale nie było złota - mówi Marcin Stankiewicz ze Skorpiona Szczecin. - Sukces Fabiana jest ogromny, ale chciałbym podkreślić, że to nie jest jedyny duży talent w naszym klubie.

To największy sukces polskiego boksu w tej kategorii wiekowej.

Na MŚ w Erewaniu (Armenia) Urbański stoczył pięć walk. W wielkim finale boksował z reprezentantem gospodarzy Samvelem Siramargyanem. Pojedynek był wyrównany, ale jednak to Urbański sprawił na sędziach lepsze wrażenie i zasłużenie wygrał na punkty 4:1.

- Po raz pierwszy związek zabrał na mistrzostwa naszego trenera klubowego. Obecność Patryka też miała bardzo pozytywny wpływ na wyniki Fabiana i nie tylko - mówi Stankiewicz.

Złoto Urbańskiego w kategorii do 70 kg to nie jedyny sukces Skorpiona w MŚ. Brąz wywalczył Igor Soczówka (54 kg), a Nadia Formela (48 kg) zajęła 5. miejsce. Bez powodzenia walczył jedynie Jan Januszewski.

- Zebranie doświadczenie jest ogromne i zaprocentuje - zauważył Tkaczyk.

Skorpionowi wszyscy gratulują, a w klubie liczą, że przełoży się to na poprawę sytuacji lokalowej. Klub otworzył zbiórkę, by wyremontować salę do ćwiczeń.