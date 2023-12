Efthymios Koulouris piłkarzem jesieni 2023 Pogoni Szczecin

Klasyfikacja według średniej punktów

1. Valentin Cojocaru6,93

2. Efthymios Koulouris6,76

3. Benedikt Zech6,67

4. Kamil Grosicki6,56

5. Danijel Loncar6,45

6. Mariusz Fornalczyk6,44

7. Leonardo Koutris6,42

8. Wahan Biczachczjan 6,36

9. Rafał Kurzawa6,32

10. Linus Wahlqvist6,25

11. Mariusz Malec6,18

12. Alexander Gorgon6,09

13. Fredrik Ulvestad6,08

14. Joao Gamboa5,95

15. Leo Borges5,88

16. Luka Zahović5,67

Jakie wnioski na podstawie not można wyciągnąć? Choćby o dalszej przydatności do zespołu. Klub zdecydował się upublicznić informację o trudnej sytuacji finansowej, która będzie miała wpływ na funkcjonowanie zespołu, a więc także i transfery. Poniżej opisowe noty z uwzględnieniem planów na przyszłość.

Efthymios Koulouris – były wątpliwości, czy to dobry transfer, ale Grek szybko zaczął spłacać kredyt zaufania w Szczecinie. Brakuje mu na koncie kilku bramek, by nikt się nie czepiał, ale warto docenić jego boiskową pracę dla zespołu. Dawno tak wszechstronnego napastnika Pogoń nie miała. Zimą może dostać oferty, ale Pogoń powinna go zatrzymać, bo ciężko takiego zawodnika zastąpić, a zespół ma grać o medal i Puchar Polski.

Kamil Grosicki – motor napędowy drużyny, lider w bramkach i asystach, ale nie zawsze od razu odpala te najwyższe obroty. Trudno sobie wyobrazić Pogoń bez niego.

Leonardo Koutris - wciąż bardzo ofensywnie usposobiony, z energią do biegania od 1. do 90. minuty, ale też coraz więcej popełnia prostych błędów. Powinien zostać.

Linus Wahlqvist – wysoka pozycja w klasyfikacji, wiele dobrych występów, gdy pokazywał wysoką klasę, ale były też takie z błędami, po których cierpiała drużyna i kibice. Musi poprawić decyzyjność. Gdyby jednak Pogoń znalazła dobrego kupca to zawodnika można zastąpić.

Wahan Biczachczjan skorzystał na kontuzji Marcela Wędrychowskiego i zaczął grać w podstawowym składzie. Wykorzystał ten czasu, ustabilizował formę. Jest groźny, lubi strzelać, prowadzić kombinacyjną grę. Dużo się mówi, że jest kandydatem nr 1 do sprzedaży i chyba to najlepszy moment, by też klub zarobił.

Alexander Gorgon – potrafi się znaleźć w polu karnym, wykorzystać okazję, ale też widać, że jak ma pociągnąć drużynę to ma kłopot. Jest w wieku, że jest nie do sprzedania, więc powinien zostać, by doświadczeniem budować młodszych.

Rafał Kurzawa – kapitalna przemiana. Od zawodnika, którego kibice szybko by się pozbyli do docenianego lidera zespołu. Przysłużyła mu się zmiana pozycji. Gra cofniętego środkowego pomocnika i prezentuje swoje atuty – zdrowie, waleczność, pomysłowość. Nie do sprzedaży.

Mariusz Malec – jeśliby ustabilizował formę na tym wysokim poziomie to byłby kandydatem do kadry, ale przeplata dobre występy z dużymi błędami. Kończy mu się kontrakt, ale trudno znaleźć lewonożnego stopera i powinien zostać.

Joao Gamboa – oczekiwania były większe, a Pogoń zaczęła lepiej grać, jak Portugalczyk stracił miejsce w „11”. Ma atuty – np. przy rozegraniu. Za wcześnie, by szukać opcji rozwiązania umowy.

Benedikt Zech – jest coraz starszy, coraz więcej popełnia błędów, ale dobrze dysponowany to wciąż czołowy stoper ligi. Powinien zostać.

Valentin Cojocaru – przyszedł w sierpniu i pokazał, że może być pewnym punktem „11”. Pogoń ma możliwość, by go wykupić i Rumun pracuje, by się klub na to zdecydował.

Luka Zahović – rozczarowująca runda Słoweńca. Grał coraz mniej, coraz słabiej i potrzebny jest przełom. Ma dłuższą umowę, ale jakby znalazł się kupiec...

Fredrik Ulvestad – świetny po wejściu do gry, ale w końcówce jesieni wyraźnie przygasł. Wiosną musi być mocnym punktem drużyny, inaczej trudno będzie o dobre wyniki i sukcesy.

Danijel Loncar – stracona jesień. Grał mało, później złapał kontuzje. Zostanie, by wrócić do zdrowia i formy.

Mariusz Fornalczyk – przebłyski to za mało. Na wiosnę pewnie zostanie, ale można mieć wątpliwości, czy przedłużyć ze skrzydłowym umowę.

Leo Borges – np. z KAA zagrał tak, że można było się dziwić, że gra tak mało. Tylko rezerwowy, więc można mu szukać klubu.

Marcel Wędrychowski – dobrze wszedł w sezon, a później kontuzja. Zostanie, by wiosną znów być mocnym punktem na prawej stronie.

Bartosz Klebaniuk – miał szansę zostać „jedynką”, ale notował fatalne występy. Dla swojego dobra powinien szukać klubu, gdzie będzie grał i ustabilizuje formę, by wrócić do elity i w niej grać.

Adrian Przyborek – teoretycznie jeszcze ma czas na regularną grę, ale miał dobre wejścia i dziwiło, że w sumie grał tak mało. Wypożyczenie? To może być dobry pomysł.

Paweł Stolarski – zmiennik do obrony, kończy mu się umowa i nie ma przesłanek, że będzie przedłużona.

Wojciech Lisowski – miał być czwartym stoperem i taka też powinna być najbliższa rola. Gdy grał – radził sobie z obowiązkami.

Olaf Korczakowski – jeden występ dobry, drugi słaby. Młody debiutował i wiosną powinien walczyć o kolejne minuty.

Yadegar Rostami – dziwna sytuacja, bo trener go chwalił, dawał dobre zmiany, ale w drugiej części jesieni przepadł. Możliwe, że odejdzie.

Kacper Smoliński – wrócił po kontuzji, ale raczej bez szans na regularne występy. Wypożyczenie może być dobrą opcją dla zawodnika.