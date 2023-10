Efthymios Koulouris, Kamil Grosicki i Alexander Gorgon najskuteczniejsi w Pogoni Szczecin

Bilans bramkowy Pogoni to 22 bramki strzelone i 13 straconych. W meczach ligowych trener Jens Gustafsson na razie skorzystał z 28 zawodników, ale trzeba pamiętać, że Mateusz Łęgowski i Sebastian Kowalczyk zostali w sierpniu wytransferowani (Łęgowski do Włoch, Kowalczyk do USA), a bramkarz Dante Stipica został ukarany przesunięciem do zespołu rezerw i w chwili obecnej nie ma szans na jego powrót do pierwszego zespołu.

Siedmiu piłkarzy zagrało we wszystkich meczach PKO Ekstraklasy (Linus Wahlqvist, Leonardo Koutris, Kamil Grosicki, Efthymios Koulouris, Alexander Gorgon, Wahan Biczachczjan, Rafał Kurzawa), ale tylko trzech zawsze grało od początku: Wahlqvist, Koulouris i Grosicki. W tej grupie nie ma zawodnika, który grałby od „deski do deski”. 100 procent wybieganych minut mają jedynie nowi: Fredrik Ulvestad i Valentin Cojocaru - 5 pełnych gier. Mariusz Malec, Stipica oraz Bartosz Klebaniuk też zaliczali tylko pełne mecze, ale nie zawsze grali.