Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie sprzątały świat [WIDEO]

- Najważniejsze założenie całego wydarzenia to edukacja. Po pierwsze chodzi o utrwalenie wiedzy uczniów w zakresie segregacji odpadów - zadaniem uczestników podczas sprzątania terenu jest bowiem równoczesna segregacja. Otrzymali do tego celu specjalne worki, a podpowiedzią są informacje zamieszczone na magnesach na lodówkę, które później uczestnicy będą mogli zabrać do domu i na co dzień z nich korzystać.

- Pamiętajcie, że macie ogromną moc. Jak wrócicie do domu i powiecie rodzicom, jak należy segregować śmieci, że należy używać opakowań wielokrotnego użytku, to zobaczycie, że rodzice wezmą z was przykład – mówiła Małgorzata Szumoczuk, wicedyrektor SP 59.

Drugim celem akcji jest przede wszystkim uświadomienie tego, co w Szczecinie dzieje się z odpadami zmieszanymi. Gdzie trafiają i jakie znaczenie ma to dla ekologii. Wypełnione odpadami worki, które celowo są w wyróżniającym się fioletowym kolorze, nie zostały pozostawione same sobie. Trafiły od razu do kontenera MPO, który bezpośrednio po akcji został wyładowany w EcoGeneratorze. Po unieszkodliwieniu tych odpadów wyprodukowana zostanie energia elektryczna i cieplna.