Dworzec w Dąbiu. Po raz drugi szukają wykonawcy przebudowy [WIZUALIZACJE]

Tak będzie wyglądał nowy dworzec Szczecin Dąbie. Zobacz wizualizacje

Co się zmieni? Funkcja dworcowa w centralnej części budynku zostanie zachowana. Oprócz poczekalni przewidziano toalety, kasy, pomieszczenia komercyjne oraz do wykorzystania przez samorząd. Przewidziano min. 10 stojaków rowerowych, jedno miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych i miejsca parkingowe. Zachowane zostaną dwie ozdobne kraty z kotwicą. Wzdłuż elewacji pojawi się zieleń, wymieniona zostanie nawierzchnia.

Tym samym inwestor nareszcie dotrzymał słowa. Według planów z 2021 roku, ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy przebudowy obiektu planowane było na przełom 2021 i 2022 r. Prace budowlane miały ruszyć w 2022 roku. Wiosną 2022 roku "Głos" informował, że rozpoczęcie robót budowlanych inwestor zaplanował na przełom 2022 i 2023 roku. Po raz drugi z planów nic nie wyszło.

Skąd opóźnienie?

- Powodem zmiany harmonogramu dotyczącego inwestycji były prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej zasilającej budynek dworca - poinformowała w lutym tego roku "Głos" Agnieszka Jurewicz.

Dodajmy, że kompleksowa modernizacja dworca w Dąbiu jest częścią realizowanego przez PKP S.A. Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego przebudowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 dworców kolejowych w całym kraju.