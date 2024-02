Drugi wiosenny wyjazd Pogoni. Trenera styl nie obchodzi, liczą się zwycięstwa

Pogoń była sprawcą największej niespodzianki w inauguracyjnej wiosennej kolejce PKO Ekstraklasy. Mimo tego, że Portowcy to zespół z górnej połówki tabeli, zwycięstwo na terenie lidera tabeli - Śląska Wrocław - na pewno budzi uznanie. Pogoń strąciła lidera z jego fotela, a teraz ma okazję skomplikować sytuację Radomiakowi, który nad strefą spadkowa ma tylko cztery punkty przewagi.

- To, o czym nie mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o Radomiaka, to fakt, że oni mają czterech zawodników zawieszonych przed tym meczem. Czasami można zgadywać i domyślać się, jak zagra rywal, ale w tej sytuacji nawet nie będziemy tego próbować - mówi trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson na konferencji prasowej. - Skupiamy się więc przede wszystkim na sobie, ale jedno co wiemy po meczu ze Śląskiem, to fakt, że nie możemy grać przez 90 minut tak, jak we Wrocławiu i liczyć, że da nam to zwycięstwo. Musimy walczyć, mieć wysokie tempo, lepiej prezentować się z piłką.