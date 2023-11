Druga porażka PGE Spójni Stargard w FIBA Europe Cup

Trener Spójni mógł wystawić najsilniejszy skład, który zapewnił weekendową wygraną z Treflem Sopot. I do 30. minuty wszystko było na dobrej drodze. Pierwsze dwie kwarty zacięte, może i częściej na prowadzeniu byli goście, ale to stargardzianie mieli punkt przewagi na długiej przerwie.

W trzeciej kwarcie to gospodarze zaczęli przeważać. Uciekali na 6-8 punktów przewagi i wydawało się, że Spójnia na dobre przejmuje inicjatywę. 2,5 minuty przed końcem odsłony przechwyt Sebastiana Kowalczyka, podanie do Karola Gruszeckiego, który podał do Bena Simonsa. Amerykanin celnie zakończył kontrę i Spójnia prowadziła 59:50. Minutę później Simons trafił trójkę na 62:52.

W ostatniej kwarcie gospodarze długo trzymali skromną przewagę, ale gdy zacięli się w ataku – to goście stopniowo zmniejszali straty i w połowie Justin Davis wsadem znów wyprowadził Kosowian na prowadzenie (70:69).