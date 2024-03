Do wiosny jeszcze daleko, ale szczecińskie krokusy tego nie czują [ZDJĘCIA]

Choć początek marca to nadal zima, a na astronomiczną wiosnę musimy poczekać do środy 20 marca (do godz. 4.07), to przyroda w Szczecinie wysyła nam pierwsze oznaki wiosny - kilka dni temu pojawiły się przebiśniegi, kwitną pierwsze żonkile oraz krokusy.

W niedzielę Jasne Błonia wypełniły się spacerowiczami. Szczecinianie czy turyści skorzystali z ładnej pogody i z okazji do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Uwagę wszystkich zwróciły oczywiście krokusy - i to wcale nie takie pojawiające się pojedynczo, ale już tworzące piękne dywany.

- Widać, że przyroda nie może się doczekać wiosny, bo oceniam, że 70-80 procent krokusów na Jasnych Błoniach już zakwitło - zauważa jeden ze spacerowiczów. Pan Andrzej ubolewa jednocześnie, że nie umknęło to uwadze spacerowiczów, którzy chętnie fotografują kolorowe kwiaty, by pochwalić się oznakami wiosny np. w mediach społecznościowych, a przy tym je tratują.

Pamiętajmy, by zdjęcia krokusom na Jasnych Błoniach robić zachowując dystans - nie wchodząc na rabaty, nie depcząc zieleni. Chcąc podejść blisko kwitnących kwiatów, możemy zdeptać te, które jeszcze nie zdążyły wyrosnąć.