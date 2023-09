Deko Mięty. Przyprawianie wnętrza magią

Retro talerze, filiżanki i kubki z motywami florystycznymi. Lniane, kwiatowe bieżniki. Kwiatowe tace. Puszyste, miękkie koce. Vintage skrzynki na listy. Wycieraczki vintage, które są kopią obrazów artystów art deco (np. kultowy "złodziej truskawek"). Plakaty botaniczne, które są kopią rysunków z podręczników botanicznych z 1729 roku. To tylko niektóre z produktów, które można kupić w sklepie Deko Mięty.

Pomysłodawczyni tego biznesu to Magda Holmik-Gabryś, mama czwórki dzieci, projektantka i polonistka. Jeśli mówi o domu, to zawsze takim przez duże D. - Kocham nasz Dom. Wierzę, że Dom to miejsce magiczne. Dom wyraża miłość do nas samych i do naszych Bliskich. Sklep Deko Mięty powstał właśnie z tej miłości do codzienności, do cieszenia się małymi, domowymi momentami, jak picie kawy w ulubionej filiżance, czy otoczenie się po prostu pięknymi, energetycznymi dodatkami – mówi Magda Holmik-Gabryś.