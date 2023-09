Dary od brodaczy dla oddziałów pediatrycznych szpitala Zdroje

W tym roku, dzięki przeprowadzonym akcjom i aukcjom, udało się pozyskać rekordową kwotę ponad 44 tys. zł.

- Do szpitala przyjechało dzisiaj tylko kilku z nas, ale ta zbiórka to jest zasługa całego stowarzyszenia, a jest nas 19 tysięcy w Polsce, więc podziękowania należą się całej grupie, bo chłopaki musieli poświęcić sporo czasu, żeby to wszystko zorganizować - mówi Jarosław Posiewka, prezes Stowarzyszenia Broda i Tatuaż – Beard Clan.