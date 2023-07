Dante Stipica z Pogoni Szczecin: Zmiennicy nie obniżyli poziomu naszej gry w Grodzisku

Jako bramkarz możesz mówić o idealnym początku sezonu: wygrana i zachowane czyste konto.

Dante Stipica: Dla mnie najważniejsze były trzy punkty. To cieszy wszystkich – drużynę, klub, kibiców. Fajnie, że przy okazji nie straciliśmy bramki, bo jak w takich meczach masz zero z tyłu, to na pewno coś zdobędziesz z przodu. Wiedzieliśmy, że jedna bramka może nam dać trzy punkty.

Czułeś, że w Grodzisku musisz zagrać bezbłędnie? Gol stracony w ostatnim sparingu z Hansą Rostock poszedł na Twoje konto.

Popełniłem błąd, wiem skąd on się wziął i nie szukam wymówki. To nie był nasz dobry mecz, nie graliśmy na dobrym boisku, a w dodatku piłki były inne niż w Polsce. Przytrafił się błąd, którego być nie powinno i czekałem na kolejny występ, by pomóc drużynie i pokazać swoje umiejętności.