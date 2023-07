Mariusz Malec z Pogoni Szczecin: Wygrana z Wartą bardzo cieszy, ale jedziemy dalej

Chodziło o to by wygrać, kosztem nawet stylu, by zapewnić sobie spokojne wejście w rytm grania co 3-4 dni?

To zwycięstwa doda nam skrzydłem i możemy spokojnie patrzeć do przodu. Gdybyśmy w Grodzisku stracili punkty to dużo byłoby myślenia, co jest nie tak z nami. Wygraliśmy, dobrze się zaprezentowaliśmy i możemy myśleć, co będzie dalej. Wiemy, że już w czwartek czeka nas kolejne wyzwanie, więc trzeba przeprowadzić szybką regenerację i koncentrować się na kolejnym zadaniu.