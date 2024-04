Czy Zbigniew Bogucki zostanie kandydatem PiS na prezydenta Polski? Pojawia się na giełdzie nazwisk

- Zrobiłem bardzo dobry wynik w Szczecinie - mówi Zbigniew Bogucki, były zachodniopomorski wojewoda i przegrany kandydat na prezydenta Szczecina. - Zachodniopomorskie i Szczecin, to zawsze był bastion Koalicji Obywatelskiej. To dla PiS trudny region. Ale mi się udało. Mam w sumie, w porównaniu z innymi, bardzo dobry wynik. Choć nie wygrałem, to dla PiS poprawiłem wynik. To także bardzo dobry wynik w porównaniu do poprzednich wyborów, w którym startowali reprezentanci PiS.