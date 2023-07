Czy w ten weekend jest szansa na plażowanie w zachodniopomorskim?

O tym jaka pogoda czeka nas w ten weekend, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Piątkowy ranek przywitał nas sporymi opadami deszczu. Czy ten weekend cały będzie deszczowy? Spokojnie, już dziś (piątek) po południu będzie coraz więcej przejaśnień i już padać raczej nie powinno. Temperatura w Szczecinie ma wynosić 20-21 stopni Celsjusza, a nad morzem ma być 19 stopni C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. To idealna pogoda na spacery, do których gorąco namawiam. Ale co ciekawe, na wschód od Szczecina, w okolicach Kołobrzegu rano w sobotę mogą wystąpić mgły. Noc ma być jednak pogodna, ale chłodna, bo termometry będą ą nam pokazywały zaledwie 14 stopni C. A jaka będzie sobota? Do południa radzę wyjść na plaże, bo będzie słonecznie. W Szczecinie możemy się spodziewać temperatury 25 stopni C, nad morzem będzie 23 stopnie C. Niestety, po południu, tak około godziny 13, może 14, zaczną się nad naszym regionem pojawiać chmury kłębiaste, a one zwiastują deszcz.

Dużo spadnie tego deszczu? Należy się spodziewać sporych opadów, mają być też burze. Spadnie na jeden metr kwadratowy od 10 do 15 litrów wody. To wszystko w ciągu trzech godzin. Gdzie tak ostro będzie padać? Prawie wszędzie, ale te największe opady spodziewane są między Szczecinem a Świnoujściem. Możliwe też są lekkie podtopienia, bo opady będą gwałtowne. To jak będzie wyglądała niedziela? Rano temperatura ma wynosić 16 stopni C, ale będzie cały czas rosła do 24 stopni C w Szczecinie i 22 stopnie C nad morzem. Po południu zacznie się ponownie chmurzyć i jest możliwy przelotny deszcz. W nocy z niedzieli na poniedziałek także będzie padać, ale ma być to zanikający deszcz. A nad ranem temperatura w poniedziałek ma wynosić 13 stopni C.

Co z poniedziałkiem? W całym przyszłym tygodniu w naszym regionie możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Temperatura ma wynosić od 20 do 22 stopnie C. Dodatkowo początek tygodnia ma być wietrzny z wiatrem, który ma wiać z prędkością do 50 kilometrów na godzinę. Kiedy zrobi się słonecznie i plażowo? Na razie nie widać upałów. Ciągle jesteśmy pod wpływem powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku. I chociaż na południu Polski są upały, a w ten weekend na Dolnym Śląsku ma być nawet 30 stopni C, to niż znad Skandynawii, który dotarł do nas, skutecznie blokuje to gorące powietrze z południa. Musi się zmienić cyrkulacja powietrza, aby u nas w regionie pogoda była plażowa.

