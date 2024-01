Czteroletni Wiktor robi furorę. Takiego błysku w oku nie można było zignorować [ZDJĘCIA]

Wiktor to już teraz kandydat do reprezentowania żużlowej Młodej Stali Gorzów, oczywiście po osiągnięciu odpowiedniego wieku. Nic dziwnego, 4-latek obecnie ma już dwóch trenerów, a więc podobną opiekę jak profesjonaliści. A gdzie tylko się pojawi, tam robi furorę. Tak utalentowanych przedszkolaków w motosportach zbyt wielu nie ma.

- Gdy synek miał dwa lata, zapisałem go na zajęcia z piłki nożnej, ale on przyznał, że to dla niego zbyt nudne - mówi z uśmiechem Marcin Banasiak, tata Wiktora. - Szukaliśmy dyscypliny, aktywności, która mu się spodoba i gdy już spróbowaliśmy prawie wszystkiego, trafiliśmy na jednoślad. Wiktor miał przy tym taki błysk w oku, że nie dało się tego zignorować.

Co ciekawe, Wiktor pierwsze ściganie zaliczył podczas wydarzenia zorganizowanego przez naszą redakcję w Kaskadzie w Szczecinie, gdzie najmłodsi rywalizowali na rowerkach. Ma na swoim koncie wiele sukcesów w zawodach rowerowych/motocyklowych, a skrzynia z jego trofeami waży więcej niż on sam. Ma za sobą trzy starty w miniżużlowym Grand Prix Stanowic. W pierwszych dwóch prezentował się w biegach pokazowych, ale w grudniu 2023 roku zajął 8. miejsce na kilkunastu uczestników w klasie 50cc. Był w całej grupie zdecydowanie najmłodszy, a drugi najmłodszy uczestnik był od niego starszy o kilka lat.