Coś podrożało, ale też coś potaniało, czyli jakie ceny podał GUS

Natomiast za mniej niż w maju trzeba było zapłacić za oleje i tłuszcze, meble do mieszkania, nośniki energii, odzież, warzywa, paliwa do prywatnych środków transportu i owoce.

Najwięcej, bo 0,5 proc. w stosunku do maja wzrosły ceny turystyki zorganizowanej. Droższe niż jeszcze miesiąc temu były usługi gastronomiczne, usługi transportowe, pieczywo, napoje alkoholowe, wyroby farmaceutyczne i wędliny.

Co w czerwcu podrożało?

GUS potwierdza. Inflacja w Polsce spada. W stosunku do maja ceny produktów pozostały na takim samym poziomie. Roczna inflacja zaś spadła do 11,5 proc.

Ale choć jak podał GUS, w czerwcu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do maja 2023 roku obniżyły się o 0,3 proc. to w porównaniu do czerwca 2022 r. są wyższe o 17,8 proc.

Podobnie jest z cenami nośników energii, które wzrosły w porównaniu do czerwca 2022 r. o 18,0 proc., a w stosunku do maja 2023 r. obniżyły się o 0,3 proc.

Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego, komentując dane GUS prognozują, że spadek inflacji poniżej 10 proc. nastąpi prawdopodobnie w październiku, ale zaznaczają, że to może być chwilowe zjawisko.

- Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii paliwa, czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara, a także efekty wysokiej bazy sprzed roku — wskazali analitycy Credit Agricole. Dodali, że do zmniejszania inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii, co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału, które obniżyły się w czerwcu w ujęciu rocznym po raz pierwszy od maja 2020 r.

Jak zaznaczyli analitycy Credit Agricole, czerwiec był pierwszym miesiącem od lutego 2021 r., czyli momentu obniżenia VAT na żywność, kiedy w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” odnotowano spadek cen w ujęciu miesięcznym.