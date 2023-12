Coraz więcej gapowiczów w szczecińskiej komunikacji miejskiej. Rekordzistka mogłaby kupić auto... za nałożone kary

Według danych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego od początku 2023 roku do 20 listopada tego roku przeprowadzono 84 982 kontroli. Dla porównania w całym 2022 roku było to 68 777 kontroli. Z roku na rok coraz więcej pasażerów decyduje się na podróż bez biletu.

- Liczba ujawnionych pasażerów podróżujących bez ważnego biletu w 2022 roku to 19 481 osób. Liczba ujawnionych pasażerów podróżujących bez ważnego biletu w 2023 roku, do 20 listopada to 21 917 - informuje Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM. - Trudno jednoznacznie mówić o trendzie we wzroście gapowiczów. Wprawdzie liczba ujawnionych osób bez biletu wzrosła, ale wzrosła także liczba przeprowadzonych kontroli.