Coraz mniej starego SDS. Prace rozbiórkowe na finiszu [ZDJĘCIA]

Teraz jesteśmy na finiszu pierwszego etapu, a zaraz później powinien rozpocząć się ten drugi – budowa. Budimex będzie miał dwa lata na zakończenie inwestycji.

Co jest w planach? SDS 2.0 to będzie m.in. 30-metrowy basen oraz większa hala sportowa, gdzie będą mogły być rozgrywane mecze ligowe w sportach zespołowych. Na trybunach ma zasiadać do 2 tys. fanów. Swoje miejsce w obiekcie będą mieć też kluby sportów walki – przede wszystkim boksu. Przewidziane są dwie sale – w tym jedna z trybunami. Wewnątrz obiektu ma być zastosowana taka technika, by koszta użytkowania były jak najmniejsze. Za realizację zadania Budimex otrzyma 109 mln zł (65 mln będzie pochodziło z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych).