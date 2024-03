Coraz bliżej końca okienka transferowego w Orlen Basket Lidze, a King Szczecin nadal szuka rozgrywającego

Podkoszowy Michale Kyser już zadebiutował w Kingu oraz Orlen Basket Lidze i to jak. Fantastycznie rzucał z półdystansu (8/11), skutecznie zbierał i blokował. To jego czapa przesądziła o zwycięstwie szczecińskiej drużyny w Lublinie.

Co ciekawe - Kyser to nie była opcja z dużą dawką ryzyka. Zawodnik był obserwowany od kilku lat, ale do lutego nie był zainteresowany występami w Polsce. Turecki klub nie widział go jednak w składzie, więc King skorzystał z sytuacji, a zawodnik potwierdził umiejętności.

W Lublinie zaczął mecz na ławce rezerwowych, ale nie miał z taką decyzją sztabu trenerskiego problemu. Swoje zrobił. Ale też wyostrzył apetyty fanów Kinga, którzy mocno liczą, że drużyna będzie skutecznie walczyć w obronie mistrzostwa Polski. Nawet mecz ze Startem pokazał, że cały czas brakuje rozgrywającego, który utrzyma poziom gry, gdy z parkietu zejdzie Andrzej Mazurczak. Klub ma czas na taki transfer do 18 marca. Trener Arkadiusz Miłoszewski od wielu tygodni mówi „może jutro, może za tydzień lub za miesiąc”. Klub już skład oferty, ale bez efektu. Konkurencję ma dużą i dużo bogatsze kluby szukają „jedynek”. - Brakuje takich zawodników na rynku. Szukamy, ale nic na siłę - słychać w Kingu.