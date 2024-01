Co zrobić, by nie zachorować zimą? Środa z profilaktyką w zachodniopomorskim oddziale NFZ Leszek Wójcik

Profilaktyka i zdrowy styl życia zimą - to tematy, które zdominowały ostatnią Środę z Profilaktyką (3 stycznia) w zachodniopomorskim oddziale NFZ. archiwum gs24.pl

Przełom grudnia i stycznia - to szczyt sezonu grypowego. Setki chorych na zwolnieniach lekarskich, przepełnione przychodnie i szpitalne izby przyjęć. Co zrobić, by nie zachorować? Nie ma na to recepty, ale można zminimalizować ryzyko zakażenia. Stosując zdrowy styl życia.