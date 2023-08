Co się będzie działo w tym tygodniu w Międzyzdrojach? Przegląd wydarzeń

- Bieg Śniadaniowy Start godz. 9:00, przy Informacji Turystycznej Zapisy do biegu w środę 16 sierpnia od godz. 12:00, przy Informacji Turystycznej

- The Beatles Show godz. 20:00, amfiteatr bilety w cenie 80 zł

- Zajęcia sportowo rekreacyjne

godz. 16:00 – 18:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

- Koncert Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni

godz. 20:00, amfiteatr

bilety w cenie 80 zł

19 sierpnia (sobota)

- Turniej piłki nożnej „Beach Soccer”

godz. 11:00 – 15:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

- Piknik Rodzinny „Lata z Radiem”

godz. 11:00 – 17:00, park aktywności – promenada od zejścia G na plażę do zejścia F, ul. Bohaterów Warszawy

animacje, konkursy i mecz siatkówki

- Animacje dla dzieci

godz. 15:00 – 18:00, Miejska Strefa Aktywności Sportowej, plaża od zejścia B

- Koncerty Lata z Radiem:

ok. godz. 18:00 – Centrum Uśmiechu

ok. godz. 19:30 – De Mono

ok. godz. 20:30 – Red Lips

wejście na koncerty na Aleję Gwiazd od godz. 16:00 – teren imprezy masowej