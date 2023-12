Co nas czeka w pogodzie w 2024 roku w woj. zachodniopomorskim? Sprawdź najnowsze przewidywania

Coś wiemy na temat pogody, jaka nas czeka w 2024 roku?

Trochę wiemy, ale od razu zaznaczę, że to są prognozy długoterminowe oparte o prognozy klimatyczne. Korzystam z danych amerykańskich, które budowane są w oparciu o dane statystyczne z poprzednich lat. Pokazują nie tyle prognozy pogody co tendencje, trendy. A tak w ogóle to mówią nie o całym roku 2024, a o pierwszych sześciu miesiącach.

Co mówią te prognozy klimatyczne?

Ogólnie, że będzie cieplej. Że w wielu wypadkach w poszczególnych miesiącach temperatura będzie wyższa o 1,5 stopnia Celsjusza niż w poprzednich latach.

Coś może bardziej szczegółowego? Jaki ma być styczeń?

Styczeń w pogodzie będzie łagodny. Temperatury w całym miesiącu mają być wyższe niż przeciętne o 2 stopnie C. To będzie raczej ciepły miesiąc. Ale to będzie też miesiąc z dość obfitymi opadami. Najczęściej będzie padał deszcz, a od czasu do czasu deszcz ze śniegiem.