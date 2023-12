Przed nami ostatni weekend tego roku. Jaka będzie pogoda w zachodniopomorskim?

Choć mamy środek zimy, to na dworze jest ciepło. Czy jest szansa na to, że powtórzy się pogoda z ubiegłego roku, kiedy w okolicach Sylwestra było nawet 18 stopni Celsjusza?

Aż tak to u nas nie będzie. Ale rzeczywiście w tej chwili jest stosunkowo ciepło. Dziś (czwartek) termometry pokażą nam nawet 10 stopni C w Szczecinie. Nad morzem ma być trochę chłodniej, bo tam zapowiadana temperatura to 8 stopni C. Zachmurzenie będzie umiarkowane i małe, ale nie powinno już padać. Trochę gorzej z wiatrem, bo w Szczecinie ma wiać z prędkością do 40 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 50 km/h. Na Bałtyku ostrzeżenie o silniejszym wietrze czyli jakieś 6 w skali Beauforta.

To nawet bardzo przyjazna ta pogoda.

Tak, ale już w nocy się zachmurzy i nad ranem grozi nam słaby deszcz. Nadal ma być ciepło, bo w Szczecinie 9 stopni C, a nad morzem 7 stopni C. W dzień też możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu i znowu ma wiać porywczy wiatr - w Szczecinie do 50 km/h, nad morzem do 60 km/h.