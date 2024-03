Chemik Police rozpoczyna fazę play-off. Z tyłu głowy nadal Grupa Azoty

W 2024 roku Chemik miał triumfalnie wrócić na szczyt kobiecej siatkówki. W ciągu ostatnich 10 lat policzanki tylko dwukrotnie nie zdobyły mistrzostwa Polski, a to mówi wiele o ich sile. Rok temu Chemik skończył na 5 miejscu, najniższym od dekady, stąd duże chęci, by złoto do Polic wróciło.

I wszystko szło dobrze, nie licząc niepowodzenia w Pucharze Polski, aż do momentu, gdy główny sponsor klubu - Grupa Azoty - postanowił wycofać się z finansowania zespołu. To był ogromny cios dla wszystkich w klubie, od prezesa do zawodniczek. Siatkarski kolos w przeciągu kilkunastu dni znalazł się nad krawędzią. Prezes Chemika, Paweł Frankowski, nie jest pewny, czy klub dokończy fazę play-off, choć przecież zasadniczą kończył jako lider. Trwają poszukiwania sponsorów, zastrzyku pieniędzy na dalszą część sezonu i nowy sezon.