CBA na tropie nieprawidłowości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Chodzi o projekty warte ok. 70 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

- Grupa działała na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wszystko działo się od 2019 do 2021 roku. Członkowie grupy zajmowali się fałszowaniem dokumentacji i przedkładaniem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieprawdziwych oraz nierzetelnych dokumentów. Pieniądze wyłudzali z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działania zorganizowanej grupy przestępczej doprowadziły do wyrządzenia szkody w mieniu wielkiej wartości, przekraczających milion złotych - informuje CBA.