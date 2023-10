Budowanie twierdzy trwa. Futsal Szczecin podejmuje KS Gniezno

To spotkanie w ramach 6. kolejki I ligi rusza w niedzielę o godz. 13 w hali przy ul. Twardowskiego. Dla gospodarzy ze Szczecina będzie to doskonała okazja, by wrócić na zwycięską ścieżkę i dalej budować swoją twierdzę. Jak na razie, zespół trenera Romana Smirnova w Szczecinie tylko wygrywa. Przegrały na Twardowskiego Futbalo Białystok (1:6) oraz Wenecja Pułtusk (3:7).

W sezonie 2022/23 szczecinianie wygrali u siebie tylko 5 z 11 pojedynków. Dużo lepiej było pod tym względem w sezonie 2021/22, gdy hala przy ul. Twardowskiego była świadkiem aż 7 zwycięstw w 11 starciach. Z kolei w debiutanckich rozgrywkach w I lidze (2020/21) Futsal Szczecin wygrał u siebie zaledwie raz. Widać więc gołym okiem, że obecne rozgrywki mogą być pod tym względem rekordowe. A już szczecińskim futsalistom udało się przełamać kilka barier. Zanotowali najlepszy start sezonu w historii i pokonali dwóch rywali, z którymi zawsze mieli większe problemy.