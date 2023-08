Bramki byłych napastników Pogoni Szczecin. Najbardziej wartościowa Pontusa Almqvista

Almqvist w poprzednim sezonie grał w Pogoni na zasadzie wypożyczenia z rosyjskiego klubu. Szwed zdrowy prezentował wysokie umiejętności, ale nie do końca udało się je odpowiednio wykorzystać w lidze. Wejście w Lecce też ma dobre. Jego zespół w weekend pokonał drużynę Como 1:0, a Almqvist zdobył jedyną bramkę.

W tym spotkaniu na ławce rezerwowych Lecce był Marcin Listkowski. 25-letni pomocnik to wychowanek akademii Pogoni, w niej debiutował w ekstraklasie, ale od czterech lat gra we Włoszech. W Lecce miał różne okresy, ale po powrocie rok temu do Serie A – nie miał szans na regularną grę, więc trafił na wypożyczenie do Brescii (Serie B). Też nie grał systematycznie – zaliczył jedynie 12 występów. Latem wrócił do Lecce, ale prawdopodobnie znów trafi na wypożyczenie.

Grają już też w Holandii. Kacper Kozłowski ponownie został wypożyczony z angielskiego Brighton do Vitesse Arnhem. W 1. kolejce jego zespół wygrał wyjazdowy mecz z FC Volendam 2:1. Kozłowski grał 73 minuty.