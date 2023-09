Brakuje ławników w szczecińskich sądach. Czy sprawy będą toczyć się wolniej?

Ławnicy, czyli tak zwany czynnik społeczny, są niezbędnym składnikiem wymiaru sprawiedliwości. Na równi z sędziami zawodowymi decydują o wyrokach w niektórych sprawach karnych, rodzinnych i prawa pracy.

- Bez ławników nie da się wydawać wyroków i sprawować wymiaru sprawiedliwości - ostrzegają sędziowie.

Ale ostrzeżenia i apele pomogły niewiele. Niedawno szczecińscy radni wybrali ławników sądowych na lata 2024-2027. Sądy okręgowy i rejonowe potrzebują ich ponad 200. Zgłosiła się tylko połowa.

Czteroletnia kadencja obecnych ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Dlatego od kilku miesięcy trwały przygotowania do wyboru nowych. Wyboru dokonują radni miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez prezesów sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Szczecina.

Na kolejne cztery lata szczecińskie sądy potrzebują ponad 210 ławników: 160 do Sądu Okręgowego w Szczecinie (80 do orzekania z zakresu spraw karnych, 74 ławników do spraw rodzinnych, 6 do prawa pracy); 35 do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum (25 zakresu prawa pracy, 10 z zakresu spraw rodzinnych); 15 do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z zakresu spraw rodzinnych.