"Bieg z Wąsem" w Szczecinie. Inicjatywa promuje zdrowy tryb życia [zdjęcia]

Bieg z Wąsem jest inicjatywą ekipy Fizjobiegacze Szczecin, dla których ruch to kluczowy element zdrowego stylu życia, zmniejszający ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

- Raz w roku, tradycyjnie w listopadzie, zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasz bieg z charakterystycznymi wąsami. Setki uczestników, bez względu na wiek czy płeć, bierze udział w Biegu z Wąsem, prezentując niezwykłe i kreatywne przebrania. To nie tylko okazja do radości i zabawy, ale również moment, kiedy cała społeczność podejmuje działania na rzecz zdrowia i profilaktyki.- zachęcają organizatorzy.

W biegu biorą udział też panie i dzieci z domalowanymi lub doklejonymi wąsami.